Kızıl'ın Bodrum sefası...

LEVENT KIZIL'IN BODRUM SEVDASINI BİLMEYEN YOKTUR...
HER SENE YILIN BU AYI BODRUM'A GİDEN LEVENT KIZIL, YAZ SEZONUNU ERKENDEN AÇTI
DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELEN KIZIL, BODRUM'UN KEYFİNİ ÇIKARDI
LEVENT KIZIL
Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı
Begüm Şen
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