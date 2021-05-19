Kızıl'ın Bodrum sefası...

Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı

19 Mayıs 2021 Çarşamba

LEVENT KIZIL'IN BODRUM SEVDASINI BİLMEYEN YOKTUR...

HER SENE YILIN BU AYI BODRUM'A GİDEN LEVENT KIZIL, YAZ SEZONUNU ERKENDEN AÇTI

DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELEN KIZIL, BODRUM'UN KEYFİNİ ÇIKARDI

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

Kızıl'ın Bodrum sefası...

Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı

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Kızıl'ın Bodrum sefası...

Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı
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