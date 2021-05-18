Patron iş başında...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu Bodrum'daki otelinde aldı

18 Mayıs 2021 Salı

İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, BODRUM'DA HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ PROJESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

300 MİLYON TL YATIRIMLA TÜRKBÜKÜ'NDE BİR CENNET YARATAN HAMDİ AKIN, HT KULÜP OBJEKTİFİNE BÖYLE YANSIDI

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

Patron iş başında...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu Bodrum'daki otelinde aldı

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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu Bodrum'daki otelinde aldı
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