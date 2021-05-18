Patron iş başında...

İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, BODRUM'DA HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ PROJESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
300 MİLYON TL YATIRIMLA TÜRKBÜKÜ'NDE BİR CENNET YARATAN HAMDİ AKIN, HT KULÜP OBJEKTİFİNE BÖYLE YANSIDI
HAMDİ AKIN
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu Bodrum'daki otelinde aldı
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
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