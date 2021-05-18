Baler'in İspanya ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil rotasını İspanya olarak belirledi.

18 Mayıs 2021 Salı

ETEL BALER İSPANYA'DA YAPTIĞI TATİLİNİ INSTAGRAM HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

ETEL BALER

GENEL

GENEL

SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ETEL BALER

SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.

ETEL BALER

ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ETEL BALER

ETEL BALER

Baler'in İspanya ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil rotasını İspanya olarak belirledi.

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Baler'in İspanya ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil rotasını İspanya olarak belirledi.
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