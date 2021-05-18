Baler'in İspanya ziyareti

ETEL BALER İSPANYA'DA YAPTIĞI TATİLİNİ INSTAGRAM HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
ETEL BALER
GENEL
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler tatil rotasını İspanya olarak belirledi.
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