MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da gerçekleşti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi

SCARLETT JOHANSSON

REGE-JEAN PAGE

 

LESLIE JONES

CHAKE STOKES, MADELYN CLINE

 

MADDISON RAE

ANTONY MACKIE

CHADWICK BOSEMAN

 

JUSTIN HARTLEY, MANDY MOORE

GENEL

GENEL

MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da gerçekleşti.

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MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

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