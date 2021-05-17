MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

SCARLETT JOHANSSON
REGE-JEAN PAGE
LESLIE JONES
CHAKE STOKES, MADELYN CLINE
MADDISON RAE
ANTONY MACKIE
CHADWICK BOSEMAN
JUSTIN HARTLEY, MANDY MOORE
GENEL
2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da gerçekleşti.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs’ta Los Angeles’taki Palladium’da gerçekleşti.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.