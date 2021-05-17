Sportif Kosif...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi

EVELİZE KOSİF EVDE SPOR YAPTIĞI VİDEOSUYLA TAKİPÇİLERİNDEN TAKDİR TOPLADI.

EVELİZE KOSİF

MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

EVELİZE-HAKAN KOSİF

ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİ TAYLAN VE ELİZA'YI DÜNYAYA GETİRMİŞTİ.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Sportif Kosif...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.

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Sportif Kosif...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.