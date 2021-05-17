Sportif Kosif...

EVELİZE KOSİF EVDE SPOR YAPTIĞI VİDEOSUYLA TAKİPÇİLERİNDEN TAKDİR TOPLADI.
EVELİZE KOSİF
MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
EVELİZE-HAKAN KOSİF
ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.
EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİ TAYLAN VE ELİZA'YI DÜNYAYA GETİRMİŞTİ.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs’ta Los Angeles’taki Palladium’da gerçekleşti.