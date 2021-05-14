Özilhanlar'ın tatil keyfi

YASEMİN, ELA ÖZİLHAN
İZZET ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, Göcek'te demirli teknelerinde ailece tatil yapıyor.
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor
Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, bayramda teknesini Göcek'e demirledi
Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti