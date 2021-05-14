Patron, mavi sularda...

BAYRAMDA GÖCEK'E GİDEN İŞ İNSANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN, TEKNESİYLE GÖCEK'İN SESSİZ KOYLARINI GEZDİ
HÜSNÜ ÖZYEĞİN
Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, bayramda teknesini Göcek'e demirledi
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, Göcek'te demirli teknelerinde ailece tatil yapıyor.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor
Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti