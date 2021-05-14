Yakın arkadaşların Göcek tatili...

Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi

14 Mayıs 2021 Cuma

GÖCEK'İN MÜDAVİMLERİ ARASINDA YER ALAN ÖMER- ALARA MALAZ ÇİFTİ TEKNE TATİLİNE BAŞLADI

MALAZ ÇİFTİNE, ARKADAŞLARI TAHA TATLICI DA EŞLİK EDİYOR

ÖMER - ALARA MALAZ, TAHA TATLICI

ÖMER - ALARA MALAZ, TAHA TATLICI

Yakın arkadaşların Göcek tatili...

Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi

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