Yakın arkadaşların Göcek tatili...

GÖCEK'İN MÜDAVİMLERİ ARASINDA YER ALAN ÖMER- ALARA MALAZ ÇİFTİ TEKNE TATİLİNE BAŞLADI
MALAZ ÇİFTİNE, ARKADAŞLARI TAHA TATLICI DA EŞLİK EDİYOR
ÖMER - ALARA MALAZ, TAHA TATLICI
Ömer- Alara Malaz çifti, yakın arkadaşları Taha Tatlıcı ile Göcek'te bir araya geldi
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Kurdoğlu, pandemi dolayısıyla Göcek'te teknede tatil yapıyor
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İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti