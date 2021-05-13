San'ın bronz tatili...

AYŞE SAN
İŞ İNSANI ERKUT SOYAK'IN YAKIN ARKADAŞI AYŞE SAN DA GÖCEK'TEYDİ
BAYRAM SABAHI ERKENDEN GÜNEŞLENMEYE ÇIKAN AYŞE SAN HT KULÜP OBJEJKTİFİNE YANSIDI
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla Göcek'in tadını çıkarıyor
Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.