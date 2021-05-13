Göcek'te teknede bayramlaştılar...

Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı

13 Mayıs 2021 Perşembe

TATİL ROTALARINI GÖCEK'E ÇEVİREN SELİN - MEHMET TARA ÇİFTİ, BAYRAMI TEKNEDE GEÇİRİYOR

GÖCEK'İN SESSİZ KOYLARINA DEMİRLEYEN TARA ÇİFTİ, BAYRAMIN İLK GÜNÜ MURAT ÖZYEĞİN İLE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN İLE BULUŞTU

TEKNEDE BAYRAMLAŞAN DÖRTLÜ, GÖCEK'TE DEMİRLİ TEKNELERİNDE RAMAZAN BAYRAMI'NI GEÇİRECEK

MEHMET - SELİN TARA

MEHMET - SELİN TARA

MEHMET - SELİN TARA

MEHMET - SELİN TARA

SELİN TARA

SELİN TARA

SELİN TARA

SELİN TARA

SELİN TARA

Göcek'te teknede bayramlaştılar...

Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı

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Göcek'te teknede bayramlaştılar...

Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı
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