Göcek'te teknede bayramlaştılar...

TATİL ROTALARINI GÖCEK'E ÇEVİREN SELİN - MEHMET TARA ÇİFTİ, BAYRAMI TEKNEDE GEÇİRİYOR
GÖCEK'İN SESSİZ KOYLARINA DEMİRLEYEN TARA ÇİFTİ, BAYRAMIN İLK GÜNÜ MURAT ÖZYEĞİN İLE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN İLE BULUŞTU
TEKNEDE BAYRAMLAŞAN DÖRTLÜ, GÖCEK'TE DEMİRLİ TEKNELERİNDE RAMAZAN BAYRAMI'NI GEÇİRECEK
MEHMET - SELİN TARA
SELİN TARA
Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
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