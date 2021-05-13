Ege'de ıssız koylarda serinledi...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı

13 Mayıs 2021 Perşembe

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEVİL SABANCI, GÖCEK'TE DENİZ SEZONUNU AÇTI

İZOLE BİR TATİL GEÇİRMEK İSTEYEN SEVİL SABANCI, ROTAYI GÖCEK'E ÇEVİRDİ

TÜM GÜNÜ DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARAN SABANCI, EGE'NİN ISSIZ KOYLARINA KENDİNİ BIRAKTI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

Ege'de ıssız koylarda serinledi...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı

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Ege'de ıssız koylarda serinledi...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı
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