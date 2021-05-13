Ege'de ıssız koylarda serinledi...

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEVİL SABANCI, GÖCEK'TE DENİZ SEZONUNU AÇTI
İZOLE BİR TATİL GEÇİRMEK İSTEYEN SEVİL SABANCI, ROTAYI GÖCEK'E ÇEVİRDİ
TÜM GÜNÜ DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARAN SABANCI, EGE'NİN ISSIZ KOYLARINA KENDİNİ BIRAKTI
SEVİL SABANCI
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla Göcek'in tadını çıkarıyor
Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.