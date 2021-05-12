Tokgöz'den kızına özel hediye

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Asuman Tokgöz kızı Melisa Mutlu'ya tablo hediye etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba

ASUMAN TOKGÖZ KIZI MELİSA MUTLU'YA KENDİ YAPTIĞI TABLOYU HEDİYE ETTİ.

GENEL

MELİSA MUTLU, ASUMAN TOKGÖZ

2009 YILINDA MEHMET MUTLU İLE EVLENEN MELİSA MUTLU'NUN MERT VE MURAT ADINDA İKİ OĞULU VAR.

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

ASUMAN TOKGÖZ

ASUMAN TOKGÖZ

ASUMAN TOKGÖZ

ASUMAN TOKGÖZ

Tokgöz'den kızına özel hediye

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Asuman Tokgöz kızı Melisa Mutlu'ya tablo hediye etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz...

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Şık ve bakımlı

Demet Sabancı Çetindoğan
Tokgöz'den kızına özel hediye

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Asuman Tokgöz kızı Melisa Mutlu'ya tablo hediye etti.
Bebek'te sabah sporu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Kaliforniya'da gönüllü modellik

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.
'Yeni kariyer beklentilerim'

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Farklı, bakımlı ve şık...

Arzu Sabancı