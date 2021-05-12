Tokgöz'den kızına özel hediye

ASUMAN TOKGÖZ KIZI MELİSA MUTLU'YA KENDİ YAPTIĞI TABLOYU HEDİYE ETTİ.
GENEL
MELİSA MUTLU, ASUMAN TOKGÖZ
2009 YILINDA MEHMET MUTLU İLE EVLENEN MELİSA MUTLU'NUN MERT VE MURAT ADINDA İKİ OĞULU VAR.
MELİSA MUTLU
ASUMAN TOKGÖZ
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Asuman Tokgöz kızı Melisa Mutlu'ya tablo hediye etti.
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Arzu Sabancı