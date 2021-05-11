Kaliforniya'da gönüllü modellik

AYŞE BOYNER
Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu.
AYŞE BOYNER VE EŞİ CEM TELVİ
AYŞE BOYNER, TASARIMLARINI DOĞAL KUMAŞLARDAN ÜRETİYOR.
TASARIMLARINI DİJİTAL ORTAMDAN SATIŞA SUNAN BOYNER'İN TASARIMLARI HAYLİ İLGİ GÖRÜYOR
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci