Kaliforniya'da gönüllü modellik

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.

11 Mayıs 2021 Salı

AYŞE BOYNER

Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu.

AYŞE BOYNER VE EŞİ CEM TELVİ

AYŞE BOYNER, TASARIMLARINI DOĞAL KUMAŞLARDAN ÜRETİYOR.

AYŞE BOYNER

TASARIMLARINI DİJİTAL ORTAMDAN SATIŞA SUNAN BOYNER'İN TASARIMLARI HAYLİ İLGİ GÖRÜYOR

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

Kaliforniya'da gönüllü modellik

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.

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Kaliforniya'da gönüllü modellik

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.
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