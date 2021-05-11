'Yeni kariyer beklentilerim'

ALARA KOÇİBEY
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
FİRARİ İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN RENÇ EMRE VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
ALARA KOÇİBEY ŞİMDİLERDE İSE İŞ İNSANI EREN MOROVA İLE BİRLİKTE.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
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Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, Amerika'da markası için model olarak poz verdi.
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