El emeği, göz nuru hediye...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİÇEKLERLE KUTLADI
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, ÇOCUKLARININ HAZIRLADIĞI KOLYEYİ DE INSTAGRAM'DAN YAYINLADI
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları Alara ve Emir Aras'ın kendisine hazırladığı Anneler Günü hediyesiyle duygulandı
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı