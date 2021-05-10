Mermerci'den duygusal kutlama!

DERİN MERMERCİ ANNELER GÜNÜNDE DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI.
LAL AYDIN
MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ
Sosyetik güzel Derin Mermerci sosyal medya hesabından ikizlerine hamileyken çektirdiği son fotoğrafını paylaştı.
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları Alara ve Emir Aras'ın kendisine hazırladığı Anneler Günü hediyesiyle duygulandı
YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı