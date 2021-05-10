Mermerci'den duygusal kutlama!

Sosyetik güzel Derin Mermerci sosyal medya hesabından ikizlerine hamileyken çektirdiği son fotoğrafını paylaştı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi

DERİN MERMERCİ ANNELER GÜNÜNDE DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI.

LAL AYDIN

MİLA AYDIN

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci'den duygusal kutlama!

Sosyetik güzel Derin Mermerci sosyal medya hesabından ikizlerine hamileyken çektirdiği son fotoğrafını paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz...

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Şık ve bakımlı

Demet Sabancı Çetindoğan
Farklı, bakımlı ve şık...

Arzu Sabancı
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
İlham olan tarz...

Derin Mermerci
El emeği, göz nuru hediye...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları Alara ve Emir Aras'ın kendisine hazırladığı Anneler Günü hediyesiyle duygulandı
Sabancı'nın anne özlemi...

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı