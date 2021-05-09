Annelere özel paylaşım!

Koronavirüs tedbirleri amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Anneler Günü, geçmişteki fotoğraflarla kutlandı.

09 Mayıs 2021 Pazar

GÜLER SABANCI ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİ YÜKSEL TARCAN VE ANNEANNESİ RUKİYE TARCAN'I ANARAK KUTLADI.

ÜMİT BOYNER ANNESİNİN ANNELER GÜNÜ'NÜ BU KAREYLE KUTLADI.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN ANNESİ ÖZCAN SABANCI'NIN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

SUZAN ŞEN MERHUM ANNESİ BENTA ŞEN'İ ANNELER GÜNÜN'DE ANDI.

FERYAL GÜLMAN VE ANNESİ NİHAL SARIMURATOĞLU

DERYA AYAYDIN ANNESİ ADALET AYAYDIN'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ ABLASI PINAR TALAY İLE BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ KARELERİYLE KUTLADI.

BETTINA MACHLER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR ANNESİ GÜLŞAH ALKOÇLAR'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARIYLA KUTLADI.

CANDAN VARNALI VE ÇOCUKLARI

ZEHRA NEŞE KAVAK İLE ANNESİ SAADET UZUNER

ZEHRA NEŞE KAVAK VE OĞLU MEHMET KAVAK

ZEHRA NEŞE KAVAK VE OĞLU HASAN KAVAK

ŞEBNEM ÇAPA ANNESİ REZZAN KAYALI'YI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

MELDA KOSİF ANNESİ YASEMİN KAMHİ'NİN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

MELDA KOSİF, YASEMİN KAMHİ, FÜSUN KOSİF

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN ANNESİ GÜLŞAH ALKOÇLAR İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

Annelere özel paylaşım!

Koronavirüs tedbirleri amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Anneler Günü, geçmişteki fotoğraflarla kutlandı.

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