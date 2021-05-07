Anneler Günü'ne özel sürpriz

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ KIZI YAĞMUR VE OĞLU DORUK İLE BİRLİKTE MARMARİS'TE KUTLADI.
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın Anneler Günü'nü hazırladığı sürprizle kutladı.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının seçkin simalarından Çiğdem Simavi koronavirüse yakalandı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haldun-Zeynep Üstünel çifti ile iş insanı Fehmi Zorlu Bebek'te görüntülendiler.
17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evlerinde geçiren Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, köpeklerini gezdirmek için zorunlu olarak çıktıkları Bebek'te objektiflere yansıdı
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü bir moda markasının yeni koleksiyon tanıtımı için ev sahipliği yaptı