Anneler Günü'ne özel sürpriz

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın Anneler Günü'nü hazırladığı sürprizle kutladı.

07 Mayıs 2021 Cuma

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ KIZI YAĞMUR VE OĞLU DORUK İLE BİRLİKTE MARMARİS'TE KUTLADI.

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Anneler Günü'ne özel sürpriz

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın Anneler Günü'nü hazırladığı sürprizle kutladı.

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Anneler Günü'ne özel sürpriz

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