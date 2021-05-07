Simavi koronavirüse yakalandı!

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Çiğdem Simavi koronavirüse yakalandı.

07 Mayıs 2021 Cuma

ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİF ÇIKTI.

ÇİĞDEM SİMAVİ

HASTALIK BELİRTİSİ HİSSETMEYEN SİMAVİ'NİN TEDBİR AMAÇLI AMERİKAN HASTANESİN'DE TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

ÇİĞDEM SİMAVİ

ÇİĞDEM SİMAVİ

ÇİĞDEM SİMAVİ

ÇİĞDEM SİMAVİ

ÇİĞDEM SİMAVİ

Simavi koronavirüse yakalandı!

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Çiğdem Simavi koronavirüse yakalandı.

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