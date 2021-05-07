ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİF ÇIKTI.
ÇİĞDEM SİMAVİ
HASTALIK BELİRTİSİ HİSSETMEYEN SİMAVİ'NİN TEDBİR AMAÇLI AMERİKAN HASTANESİN'DE TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI.
Cemiyet hayatının seçkin simalarından Çiğdem Simavi koronavirüse yakalandı.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın Anneler Günü'nü hazırladığı sürprizle kutladı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haldun-Zeynep Üstünel çifti ile iş insanı Fehmi Zorlu Bebek'te görüntülendiler.
17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evlerinde geçiren Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, köpeklerini gezdirmek için zorunlu olarak çıktıkları Bebek'te objektiflere yansıdı
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü bir moda markasının yeni koleksiyon tanıtımı için ev sahipliği yaptı