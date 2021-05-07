Bebek ziyaretçileri...

HALDUN VE EŞİ ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİ BEBEK'TE KÖPEKLERİNİ GEZDİRİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
FEHMİ ZORLU BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPTI.
FEHMİ ZORLU
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haldun-Zeynep Üstünel çifti ile iş insanı Fehmi Zorlu Bebek'te görüntülendiler.
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