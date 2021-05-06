Karantinada minik dostlarını unutmadılar

EVCİL HAYVANLARININ İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN ZORUNLU OLARAK DIŞARI ÇIKAN BÜLENT - OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ, BEBEK'TEYDİ.
KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE BEBEK'TE ZAMAN GEÇİREN ECZACIBAŞI ÇİFTİ, VAKİT KAYBETMEDEN EVLERİNİN YOLUNU TUTTU.
BÜLENT ECZACIBAŞI
17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evlerinde geçiren Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, köpeklerini gezdirmek için zorunlu olarak çıktıkları Bebek'te objektiflere yansıdı
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü bir moda markasının yeni koleksiyon tanıtımı için ev sahipliği yaptı
Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor
İş insanı Nezih Barut ile oğlu İbrahim Barut hem iş hem sosyal hayatlarında birlikteler. Baba - oğul, iş yaşamının stresini spor yaparak atıyor
Pandemi dolayısıyla 17 günlük kapanmada New York'a giden Pınar - İlhan Sabancı'nın tatili çok keyifli geçiyor