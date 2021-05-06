TOÇEV'den Anneler Günü'ne özel hediyeler

Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor

06 Mayıs 2021 Perşembe

TOÇEV'DEN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL BİRÇOK HEDİYE ALTERNATİFİ BULUNUYOR

MADDİ YETERSİZLİK NEDENİYLE OKUMAYAN ÇOCUKLARA KUCAK AÇAN TOÇEV, 25 ÖZEL KUTLAMA TARİFİNİ BİR ARADA SUNAN 'KUTLAMALAR' ADLI KİTABI OKUYUCUYLA BULUŞTURDU

EBRU UYGUN, TOÇEV'İN HEM KURUCUSU HEM DE BAŞKANIDIR

EBRU UYGUN'UN 23 YAŞINDA KURDUĞU VAKIF, 5 MİLYYON ÇOCUKTAN FAZLASINA ULAŞTI

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

EBRU UYGUN

TOÇEV'den Anneler Günü'ne özel hediyeler

Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor

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TOÇEV'den Anneler Günü'ne özel hediyeler

Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor
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