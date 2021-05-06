TOÇEV'den Anneler Günü'ne özel hediyeler

TOÇEV'DEN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL BİRÇOK HEDİYE ALTERNATİFİ BULUNUYOR
MADDİ YETERSİZLİK NEDENİYLE OKUMAYAN ÇOCUKLARA KUCAK AÇAN TOÇEV, 25 ÖZEL KUTLAMA TARİFİNİ BİR ARADA SUNAN 'KUTLAMALAR' ADLI KİTABI OKUYUCUYLA BULUŞTURDU
EBRU UYGUN, TOÇEV'İN HEM KURUCUSU HEM DE BAŞKANIDIR
EBRU UYGUN'UN 23 YAŞINDA KURDUĞU VAKIF, 5 MİLYYON ÇOCUKTAN FAZLASINA ULAŞTI
EBRU UYGUN
Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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