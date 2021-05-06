Hem işte hem sporda beraber...

NEZİH BARUT İLE OĞLU İBRAHİM BARUT'UN ORTAK TUTKUSU SPOR.
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA BİLİNEN NEZİH BARUT'UN OĞLU İBRAHİM BARUT DA BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN NEZİH BARUT, TECRÜBELERİNİ OĞL İBRAHİM BARUT'LA PAYLAŞIYOR
NEZİH, İBRAHİM BARUT
İş insanı Nezih Barut ile oğlu İbrahim Barut hem iş hem sosyal hayatlarında birlikteler. Baba - oğul, iş yaşamının stresini spor yaparak atıyor
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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