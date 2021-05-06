Tatil rotaları New York...

Pandemi dolayısıyla 17 günlük kapanmada New York'a giden Pınar - İlhan Sabancı'nın tatili çok keyifli geçiyor

06 Mayıs 2021 Perşembe

PINAR - İLHAN SABANCI ÇİFTİ, NEW YORK'TA DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

PINAR SABANCI

SEYAHAT ETMEYİ ÇOK SEVEN PINAR - İLHAN SABANCI ÇİFTİ SIK SIK YURT DIŞINA ÇIKIYOR

DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALAN SABANCI ÇİFTİ, ZAMANLARININ ÇOĞUNU BİRLİKTE GEÇİRİYOR

YURTDIŞI TATİLLERİNDEN HER ANLARININ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞAN İLHAN - PINAR SABANCI ÇİFTİ, TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ DOLU YORUMLAR ALIYOR

PINAR - İLHAN SABANCI

PINAR - İLHAN SABANCI

PINAR - İLHAN SABANCI

PINAR - İLHAN SABANCI

Tatil rotaları New York...

Pandemi dolayısıyla 17 günlük kapanmada New York'a giden Pınar - İlhan Sabancı'nın tatili çok keyifli geçiyor

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Tatil rotaları New York...

Pandemi dolayısıyla 17 günlük kapanmada New York'a giden Pınar - İlhan Sabancı'nın tatili çok keyifli geçiyor