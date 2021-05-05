DİLEK HANİF
MODACI DİLEK HANİF BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPARAK KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.
ASLI KUSEYRİOĞLU
ASLI KUSEYRİOĞLU İSE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA ALIŞVERİŞ YAPARAK EVİNE DÖNDÜ.
Cemiyet hayatının tanınmışi simalarından Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Bebek'te alışveriş yaperken görüntülendi.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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