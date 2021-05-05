Bebek'te alışveriş...

Cemiyet hayatının tanınmışi simalarından Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Bebek'te alışveriş yaperken görüntülendi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba

DİLEK HANİF

MODACI DİLEK HANİF BEBEK'TE ALIŞVERİŞ YAPARAK KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.

ASLI KUSEYRİOĞLU

ASLI KUSEYRİOĞLU İSE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA ALIŞVERİŞ YAPARAK EVİNE DÖNDÜ.

ASLI KUSEYRİOĞLU

DİLEK HANİF

DİLEK HANİF

Bebek'te alışveriş...

Cemiyet hayatının tanınmışi simalarından Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Bebek'te alışveriş yaperken görüntülendi.

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Bebek'te alışveriş...

Cemiyet hayatının tanınmışi simalarından Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Bebek'te alışveriş yaperken görüntülendi.
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