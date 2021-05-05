Sosyeteden '20'li yaş' akımı

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER 20'Lİ YAŞLARINI ARKADAŞLARIYLA ÇEKİLDİĞİ BU KARESİYLE ANDI.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER 20'Lİ YAŞLARINI ARKADAŞLARIYLA ÇEKİLDİĞİ BU KARESİYLE ANDI.
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAMDİ AKIN 20 YAŞINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
SUZAN TOPLUSOY 25 YAŞINDA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
SOSYAL MEDYA AKIMINA DAHİL OLAN FERYAL GÜLMAN 20 YAŞINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI.
FERYAL GÜLMAN
İŞ İNSANI BUĞRA TOPLUSOY'DA AKIMA KATILDI.
DİDEM ANTEBİ 23 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
MELDA KOSİF 2003 YILINDA ÇEKTİRDİĞİ KARESİYLE AKIMA DAHİL OLDU.
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
SERAP TİBUK
ÜMİT BOYNER
İŞ İNSANI CEM BOYNER İLE EVLİ OLAN ÜMİT BOYNER İŞ HAYATINDA BAŞARILI BİR İSİM.
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN