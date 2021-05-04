16 yıllık evlilik bitti!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

04 Mayıs 2021 Salı

İŞ İNSANI ZİYA GÜVENKAYA, 16 YIL EVLİ KALDIĞI ESRA OFLAZ İLE EVLİLİĞİNİ NOKTALADI.

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

ESRA OFLAZ

16 yıllık evlilik bitti!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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16 yıllık evlilik bitti!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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