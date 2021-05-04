16 yıllık evlilik bitti!

İŞ İNSANI ZİYA GÜVENKAYA, 16 YIL EVLİ KALDIĞI ESRA OFLAZ İLE EVLİLİĞİNİ NOKTALADI.
ZİYA GÜVENKAYA, ESRA OFLAZ
ESRA OFLAZ
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evinde geçiren Nuri Develi, ailesiyle piknik yaparak keyifli anlar yaşadı
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar yeni evini takipçileriyle paylaştı.
İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.
Caroline Koç