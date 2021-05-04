Develi Ailesi'nin piknik keyfi...

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İÇİN 17 GÜNLÜK KAPANMADA NURİ DEVELİ İSTANBUL'DAKİ EVİNDE KALDI
NURİ DEVELİ
YEME İÇME SEKTÖRÜNÜN BAŞARILI İSİMLERİNDEN OLAN NURİ DEVELİ, TUBA DEVELİ İLE EVLİ.
TUBA - NURİ DEVELİ
17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evinde geçiren Nuri Develi, ailesiyle piknik yaparak keyifli anlar yaşadı
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar yeni evini takipçileriyle paylaştı.
İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.
Caroline Koç