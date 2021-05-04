Develi Ailesi'nin piknik keyfi...

17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evinde geçiren Nuri Develi, ailesiyle piknik yaparak keyifli anlar yaşadı

04 Mayıs 2021 Salı

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İÇİN 17 GÜNLÜK KAPANMADA NURİ DEVELİ İSTANBUL'DAKİ EVİNDE KALDI

NURİ DEVELİ

YEME İÇME SEKTÖRÜNÜN BAŞARILI İSİMLERİNDEN OLAN NURİ DEVELİ, TUBA DEVELİ İLE EVLİ.

NURİ DEVELİ

TUBA - NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

Develi Ailesi'nin piknik keyfi...

17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evinde geçiren Nuri Develi, ailesiyle piknik yaparak keyifli anlar yaşadı

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Develi Ailesi'nin piknik keyfi...

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