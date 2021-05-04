Yeni evini paylaştı

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar yeni evini takipçileriyle paylaştı.

04 Mayıs 2021 Salı

ASLIŞAH ALKOÇLAR EŞİ KAAN DEMİRAĞ İLE BİRLİKTE YENİ EVİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

GENEL

GENEL

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

Yeni evini paylaştı

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar yeni evini takipçileriyle paylaştı.

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