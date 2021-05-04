Benardete sağlığına kavuştu!

ADİL VE BEYHAN BENARDETE ÇİFTİ KORONAVİRÜSÜ ATLATARAK SAĞLIKLARINA KAVUŞTU.
ADİL BENARDETE
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN ADİL BENARDETE EŞİ BEYHAN HANIM İLE TUTKUSU OLAN GOLF SPORUNU DA YAPIYOR.
ADİL-BEYHAN BENARDETE
İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.
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