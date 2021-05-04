Benardete sağlığına kavuştu!

İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.

04 Mayıs 2021 Salı

ADİL VE BEYHAN BENARDETE ÇİFTİ KORONAVİRÜSÜ ATLATARAK SAĞLIKLARINA KAVUŞTU.

ADİL BENARDETE

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN ADİL BENARDETE EŞİ BEYHAN HANIM İLE TUTKUSU OLAN GOLF SPORUNU DA YAPIYOR.

ADİL BENARDETE

ADİL-BEYHAN BENARDETE

ADİL-BEYHAN BENARDETE

ADİL-BEYHAN BENARDETE

ADİL-BEYHAN BENARDETE

ADİL-BEYHAN BENARDETE

Benardete sağlığına kavuştu!

İş insanı Adil Benardete koronavirüsü yenerek tekrar sağlığına kavuştu.

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