10. yıla özel koleksiyon...

Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren "Selamlique İstanbul" 10'uncu yaşını kutluyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi

CAROLINE KOÇ, TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKASININ 10. YILINI KUTLUYOR

ALEV EBÜZZİYA, MARKAYA ÖZEL BİR KOLEKSİYON TASARLADI. KISMET VE İKRAM ADINDA İKİ FARKLI DESENDEN OLUŞAN FİNCANLAR, KAHVE SEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

10. yıla özel koleksiyon...

Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren "Selamlique İstanbul" 10'uncu yaşını kutluyor.

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10. yıla özel koleksiyon...

Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren “Selamlique İstanbul” 10’uncu yaşını kutluyor.

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