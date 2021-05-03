10. yıla özel koleksiyon...

CAROLINE KOÇ, TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKASININ 10. YILINI KUTLUYOR
ALEV EBÜZZİYA, MARKAYA ÖZEL BİR KOLEKSİYON TASARLADI. KISMET VE İKRAM ADINDA İKİ FARKLI DESENDEN OLUŞAN FİNCANLAR, KAHVE SEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren "Selamlique İstanbul" 10'uncu yaşını kutluyor.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren “Selamlique İstanbul” 10’uncu yaşını kutluyor.
Demet Sabancı Çetindoğan, kızı Pırıl Çetindoğan'ın markası için objektif karşısına geçti