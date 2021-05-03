Gönüllü model...

Demet Sabancı Çetindoğan, kızı Pırıl Çetindoğan'ın markası için objektif karşısına geçti

03 Mayıs 2021 Pazartesi

İŞ HAYATINDA BAŞARILI BİR GRAFİK SERGİLEYEN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, GENÇ GİRİŞİMCİ KIZI PIRIL ÇETİNDOĞAN'A DA DESTEK VERİYOR.

PIRIL ÇETİNDOĞAN, YENİ GİYİM MARKASIYLA TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, AYNI ZAMANDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK VE ONLARIN EMEĞİNİ HAYATA GEÇİRMEK ADINA ONLİNE BİR PLATFORM KURDU

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Gönüllü model...

Demet Sabancı Çetindoğan, kızı Pırıl Çetindoğan'ın markası için objektif karşısına geçti

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Gönüllü model...

Demet Sabancı Çetindoğan, kızı Pırıl Çetindoğan'ın markası için objektif karşısına geçti