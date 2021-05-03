Gönüllü model...

İŞ HAYATINDA BAŞARILI BİR GRAFİK SERGİLEYEN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, GENÇ GİRİŞİMCİ KIZI PIRIL ÇETİNDOĞAN'A DA DESTEK VERİYOR.
PIRIL ÇETİNDOĞAN, YENİ GİYİM MARKASIYLA TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, AYNI ZAMANDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK VE ONLARIN EMEĞİNİ HAYATA GEÇİRMEK ADINA ONLİNE BİR PLATFORM KURDU
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Demet Sabancı Çetindoğan, kızı Pırıl Çetindoğan'ın markası için objektif karşısına geçti
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak üzere çalışmalarını sürdüren “Selamlique İstanbul” 10’uncu yaşını kutluyor.