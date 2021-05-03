Çocuklarıyla karantinada eğlendiler

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, Evelize Kosif ve Melda Kamhi Kosif karantina sürecinde evde sıkılan çocuklarını eğlenceli aktivitelerle oyalıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi

HAKAN KOSİF İLE OĞLU THEO KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE YÜZEREK GEÇİRİYOR.

MELDA KAMHİ KOSİF KIZLARI MELİNA VE MAYLA İLE BİRLİKTE EVLERİNİN BAHÇESİNDE KAMP KURDU.

PINAR TALAY VE EŞİ MURAT TALAY'IN OĞULLARI YİĞİT VE ÖMER KISITLAMADA HAVUZDA EĞLENDİLER.

MELDA, MAYLA, MELİNA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR, YİĞİT, ÖMER TALAY

Çocuklarıyla karantinada eğlendiler

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, Evelize Kosif ve Melda Kamhi Kosif karantina sürecinde evde sıkılan çocuklarını eğlenceli aktivitelerle oyalıyor.

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