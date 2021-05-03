Tahincioğlu koronavirüsü yendi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Tahincioğlu, koronavirüsü atlatarak hastaneden taburcu oldu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU'NUN EŞİ AYLİN TAHİNCİOĞLU KORONAVİRÜSÜ YENEREK HASTANEDEN TABURCU OLDU.

AYLİN TAHİNCİOĞLU

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN AYLİN TAHİNCİOĞLU SIK SIK DAVETLERE KATILIYOR.

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ŞIKLIĞIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURAN AYLİN TAHİNCİOĞLU TARZINI MODERN, SADE VE KLASİK OLARAK TANIMLIYOR.

AYLİN TAHİNCİOĞLU

AYLİN TAHİNCİOĞLU

AYLİN TAHİNCİOĞLU

AYLİN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

Tahincioğlu koronavirüsü yendi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Tahincioğlu, koronavirüsü atlatarak hastaneden taburcu oldu.

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