Tahincioğlu koronavirüsü yendi!

İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU'NUN EŞİ AYLİN TAHİNCİOĞLU KORONAVİRÜSÜ YENEREK HASTANEDEN TABURCU OLDU.
AYLİN TAHİNCİOĞLU
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN AYLİN TAHİNCİOĞLU SIK SIK DAVETLERE KATILIYOR.
ŞIKLIĞIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURAN AYLİN TAHİNCİOĞLU TARZINI MODERN, SADE VE KLASİK OLARAK TANIMLIYOR.
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Tahincioğlu, koronavirüsü atlatarak hastaneden taburcu oldu.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Caroline Koç
Ümit Boyner
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