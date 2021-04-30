Boğaz'da keyifli gün...

İŞ İNSANI SERDAR BİLGİLİ BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
SERDAR BİLGİLİ
NURİ DEVELİ KIZLARI PERA VE ELA DEVELİ İLE BİRLİKTE BEBEK PARKI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ.
NURİ, PERA, ELA DEVELİ
NURAY VE OKAN FENERCİOĞLU ÇİFTİ BOĞAZ'DA KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİLER.
Cemiyet hayatının ünlü isimleri tam kapanma öncesi Bebek'te Boğaz havası aldı.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
edvinaCemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendiler.
Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.