Bebek'te koyu sohbet

EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY'LA BİRLİKTE BEBEK'TE SOHBET EDERKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
edvinaCemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendiler.
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