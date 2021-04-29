Mermerci'ye 40 yaş kutlaması!

DERİN MERMERCİ 40. YAŞINI YAKIN ÇEVRESİNİN YAPTIĞI SÜRPRİZLE KUTLADI.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.
Caroline Koç
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