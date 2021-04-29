Mermerci'ye 40 yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.

29 Nisan 2021 Perşembe

DERİN MERMERCİ 40. YAŞINI YAKIN ÇEVRESİNİN YAPTIĞI SÜRPRİZLE KUTLADI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci'ye 40 yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarzıyla ön planda...

Caroline Koç
Farklı ve şık...

Ümit Boyner
Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Mermerci'ye 40 yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.
Spor ve alışveriş bir arada

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
Aşıklar'dan bebek müjdesi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.
Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

Çarmıklı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.