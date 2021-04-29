Spor ve alışveriş bir arada

ZEYNEP VE HALDUN ÜSTÜNEL ÇİFTİ BEBEK'TE SPOR YAPTI.
ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek'te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
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Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
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