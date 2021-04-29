Spor ve alışveriş bir arada

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek'te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.

29 Nisan 2021 Perşembe

ZEYNEP VE HALDUN ÜSTÜNEL ÇİFTİ BEBEK'TE SPOR YAPTI.

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

Spor ve alışveriş bir arada

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek'te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.

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Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
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