Aşıklar'dan bebek müjdesi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.

28 Nisan 2021 Çarşamba

MURAT-GÖKÇEN AŞIK

GÖKÇEN PAPRİKA İLE 29 ARALIK 2019'DA NİKAH MASASINA OTURAN MURAT AŞIK BABA OLACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.

MURAT-GÖKÇEN AŞIK

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MERHUM METİN AŞIK'IN OĞLU OLAN MURAT AŞIK'IN GÖKÇEN PAPRİKA İLE MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR.

MURAT-GÖKÇEN AŞIK

MURAT AŞIK

MURAT AŞIK

MURAT AŞIK

MURAT AŞIK

MURAT AŞIK

MURAT AŞIK

Aşıklar'dan bebek müjdesi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.

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