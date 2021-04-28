Aşıklar'dan bebek müjdesi!

MURAT-GÖKÇEN AŞIK
GÖKÇEN PAPRİKA İLE 29 ARALIK 2019'DA NİKAH MASASINA OTURAN MURAT AŞIK BABA OLACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MERHUM METİN AŞIK'IN OĞLU OLAN MURAT AŞIK'IN GÖKÇEN PAPRİKA İLE MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR.
MURAT AŞIK
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.
Nevbahar Koç