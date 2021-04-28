Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN OSMAN ÇARMIKLI KORONAVİRÜSE YAKALANDI.
BAŞARILI İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI, ÇARMIKLI GRUP'UN YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
OSMAN ÇARMIKLI
Çarmıklı Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.
Çarmıklı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.
Nevbahar Koç