Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

Çarmıklı Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

28 Nisan 2021 Çarşamba

OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI

İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN OSMAN ÇARMIKLI KORONAVİRÜSE YAKALANDI.

OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI

BAŞARILI İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI, ÇARMIKLI GRUP'UN YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

Çarmıklı Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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