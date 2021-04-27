Eskişehir'de yarış heyecanı...

ERKAN GÜRAL
İŞ İNSANI ERKAN GÜRAL EUROPEAN RALLY TROPHY ESOK ESKİŞEHİR YARIŞLARINA KATILDI.
GENEL
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN ERKAN GÜRAL NG KÜTAHYA SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.
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