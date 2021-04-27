Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

27 Nisan 2021 Salı

ERKAN GÜRAL

İŞ İNSANI ERKAN GÜRAL EUROPEAN RALLY TROPHY ESOK ESKİŞEHİR YARIŞLARINA KATILDI.

 

 

 

GENEL

GENEL

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN ERKAN GÜRAL NG KÜTAHYA SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.

 

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

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