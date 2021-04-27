Koçibey'den Dürüst'e özel dekorasyon!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.

27 Nisan 2021 Salı

ALARA KOÇİBEY ARKADAŞI ELİF DÜRÜST'ÜN EVİNİ YENİDEN DEKORE ETTİ.

GENEL

GENEL

İŞ İNSANI EKREM DÜRÜST'ÜN KIZI OLAN ELİF DÜRÜST 2007 YILINDA ARALIK DERNEĞİ'Nİ KURDU.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.

ALARA KOÇİBEY

FİRARİ İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN RENÇ EMRE VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

ALARA KOÇİBEY

Koçibey'den Dürüst'e özel dekorasyon!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.

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