Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.

24 Nisan 2021 Cumartesi

EDVİNA SPONZA VE SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY BEBEK PARKI'NDA BİR ARAYA GELEREK ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİLER.

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

İBRAHİM KUTLUAY

FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPAN EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY İLE BİRLİKTE SIK SIK SPOR YAPIYOR

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.