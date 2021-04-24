Aşıklar parkta buluştu

EDVİNA SPONZA VE SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY BEBEK PARKI'NDA BİR ARAYA GELEREK ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİLER.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPAN EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY İLE BİRLİKTE SIK SIK SPOR YAPIYOR
EDVİNA SPONZA
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.