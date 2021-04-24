Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

MELDA VE SİNAN KOSİF ÇİFTİ EVLİLİKLERİNİN 15. YILINI KUTLADI.
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
MELDA KOSİF
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.