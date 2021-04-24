Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi

MELDA VE SİNAN KOSİF ÇİFTİ EVLİLİKLERİNİN 15. YILINI KUTLADI.

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.

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