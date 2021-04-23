Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.

23 Nisan 2021 Cuma

TİLDA TEZMAN

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN TİLDA TEZMAN OYUNNAME 2 KİTABINI OKUYUCULARIN BEĞENİSİNE SUNDU.

iŞ İNSANI EROL TEZMAN İLE EVLİ OLAN TİLDA TEZMAN SANATA OLAN TUTKUSUYLA TANINIYOR.

TİLDA TEZMAN

İZLEDİĞİ TİYATRO OYUNLARINI KİTABINDA TOPLAYAN TİLDA TEZMAN OKUYUCULARINI ENGİN TİYATRO BİLGİSİYLE BÜYÜLÜYOR.

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.

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Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.
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