Tezman'dan 'Oyunname II'

TİLDA TEZMAN
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN TİLDA TEZMAN OYUNNAME 2 KİTABINI OKUYUCULARIN BEĞENİSİNE SUNDU.
iŞ İNSANI EROL TEZMAN İLE EVLİ OLAN TİLDA TEZMAN SANATA OLAN TUTKUSUYLA TANINIYOR.
İZLEDİĞİ TİYATRO OYUNLARINI KİTABINDA TOPLAYAN TİLDA TEZMAN OKUYUCULARINI ENGİN TİYATRO BİLGİSİYLE BÜYÜLÜYOR.
Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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