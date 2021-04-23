'Benim çocuklarım'

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın ve eşinin birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

23 Nisan 2021 Cuma

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY EŞİ BUĞRA TOPLUSOY VE KIZI TALİA TOPLUSOY'UN BU KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY

'Benim çocuklarım'

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın ve eşinin birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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