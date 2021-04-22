Çapa gönüllü model oldu

Şebnem Çapa, butiğinin yeni parçalarını tanıtmak için objektif karşısına geçerek modellik yaptı.

22 Nisan 2021 Perşembe

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN ŞEBNEM ÇAPA YENİ SEZON PARÇALARINA GÖNÜLLÜ MODELLİK YAPARAK TANITTI.

ŞEBNEM ÇAPA

KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.

ŞEBNEM ÇAPA

CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Çapa gönüllü model oldu

Şebnem Çapa, butiğinin yeni parçalarını tanıtmak için objektif karşısına geçerek modellik yaptı.

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Çapa gönüllü model oldu

Şebnem Çapa, butiğinin yeni parçalarını tanıtmak için objektif karşısına geçerek modellik yaptı.
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