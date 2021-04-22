Çapa gönüllü model oldu

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN ŞEBNEM ÇAPA YENİ SEZON PARÇALARINA GÖNÜLLÜ MODELLİK YAPARAK TANITTI.
ŞEBNEM ÇAPA
KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.
CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Şebnem Çapa, butiğinin yeni parçalarını tanıtmak için objektif karşısına geçerek modellik yaptı.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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