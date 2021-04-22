Kosif'ten eğlenceli spor

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor öncesi çektiği eğlenceli pozlarını ınstagram hesabından paylaştı.

22 Nisan 2021 Perşembe

EVELİZE KOSİF EVDE SPOR TARZIYLA EĞLENCELİ POZLAR VERDİ.

EVELİZE KOSİF

MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

EVELİZE KOSİF

ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİ TAYLAN VE ELİZA'YI DÜNYAYA GETİRMİŞTİ.

EVELİZE KOSİF

SOSYAL MEDYA HESABINI AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANAN EVELİZE KOSİF, PAYLAŞIMLARIYLA TAKİPÇİLERİNE ÖRNEK OLUYOR.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Kosif'ten eğlenceli spor

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor öncesi çektiği eğlenceli pozlarını ınstagram hesabından paylaştı.

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Kosif'ten eğlenceli spor

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor öncesi çektiği eğlenceli pozlarını ınstagram hesabından paylaştı.
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