Keçeli'nin iş heyecanı!

LARA KEÇELİ BODRUM GÜNDOĞAN'DA HAYATA GFEÇİRECEĞİ YENİ PROJESİNİ TANITTI.
ENGİN-SELEN KEÇELİ
SEBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENGİN KEÇELİ VE SELEN KEÇELİ ÇİFTİNİN KIZI OLAN LARA KEÇELİ YENİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMESİNİN HEYECANINI YAŞIYOR.
Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli, Bodrum'da yapılan yeni projesini tanıttı.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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