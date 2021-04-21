Orakçıoğlu teftişe çıktı!

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
BAŞARILI İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, NİŞANTAŞI'NDAKİ MAĞAZASINI ZİYARET ETTİ.
MAĞAZANIN GENEL DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İŞ DÜNYASINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR İSİM.
AHU ORAKÇIOĞLU İLE EVLİ OLAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU 3 ÇOCUK BABASIDIR
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Nişantaşı'ndaki mağazasını teftiş etti.
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