Orakçıoğlu teftişe çıktı!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Nişantaşı'ndaki mağazasını teftiş etti.

21 Nisan 2021 Çarşamba

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

BAŞARILI İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, NİŞANTAŞI'NDAKİ MAĞAZASINI ZİYARET ETTİ.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

MAĞAZANIN GENEL DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İŞ DÜNYASINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR İSİM.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

AHU ORAKÇIOĞLU İLE EVLİ OLAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU 3 ÇOCUK BABASIDIR

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

Orakçıoğlu teftişe çıktı!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Nişantaşı'ndaki mağazasını teftiş etti.

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